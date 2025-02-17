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14:01, 17 февраля 2025Россия

Российский мэр проигнорировала собственную инаугурацию

Избранная депутатами мэр Березовского Маслакова проигнорировала инаугурацию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Юлия Маслакова

Юлия Маслакова. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Избранная депутатами мэр города Березовского Свердловской области Юлия Маслакова проигнорировала собственную инаугурацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».

По информации издания, после избрания Маслакова долгое время не выходила на связь, а в назначенный день не явилась для вступления в должность. «На данный момент процедуры вступления в должность и принесения присяги не было», — приводит издание слова собеседника в аппарате городской думы.

Известно, что Маслакова — супруга водителя бывшего мэра города Евгения Писцова, которая попыталась снять свою кандидатуру сразу после начала заседания по вопросу ее избрания. Депутаты города тем не менее проголосовали за нее. После этого Маслакова начала судиться с думой Березовского, так как депутаты якобы нарушили ее избирательное право.

Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Сергей Салмин решил покинуть пост главы города и отправиться в зону специальной военной операции.

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