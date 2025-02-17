Самолет с россиянами на борту прервал посадку из-за дикого животного на полосе

Aviaincident: Самолет с россиянами прервал посадку в Южно-Сахалинске из-за лисы

Самолет российской авиакомпании «Аврора» ушел на второй круг во время посадки из-за дикого животного на полосе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В ночь на 16 февраля Airbus A319 выполнял рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты были вынуждены прервать приземление и уйти на второй круг.

Причиной стало появление лисы на взлетно-посадочной полосе. Несмотря на нештатную ситуацию, борт сел благополучно со второго раза, никто не пострадал.

Ранее самоходный трап повредил пассажирский самолет российской авиакомпании в аэропорту Шереметьево. В результате лайнер получил такие повреждения, что его временно отстранили от эксплуатации.