Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 17 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту прервал посадку из-за дикого животного на полосе

Aviaincident: Самолет с россиянами прервал посадку в Южно-Сахалинске из-за лисы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Аврора» ушел на второй круг во время посадки из-за дикого животного на полосе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В ночь на 16 февраля Airbus A319 выполнял рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты были вынуждены прервать приземление и уйти на второй круг.

Причиной стало появление лисы на взлетно-посадочной полосе. Несмотря на нештатную ситуацию, борт сел благополучно со второго раза, никто не пострадал.

Ранее самоходный трап повредил пассажирский самолет российской авиакомпании в аэропорту Шереметьево. В результате лайнер получил такие повреждения, что его временно отстранили от эксплуатации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

      Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      В Госдуме отреагировали на нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

      Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

      У россиянки забрали троих детей после жалоб на оставшихся без присмотра голых малышей

      Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США

      На Западе раскрыли планы Европы укрепить позиции Украины

      Российский школьник оказался в реанимации после катания на «ватрушке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше