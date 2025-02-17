Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

Рютте: Спецпосланник Трампа Келлог в Брюсселе обсудил Украину со странами НАТО

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ходе визита в Брюссель обсудил урегулирование конфликта на Украине со странами НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в соцсети Х.

«Приятно принимать спецпосланника Келлога в Брюсселе. Сегодня он провел консультации с союзниками по НАТО о том, как достичь справедливого и прочного мира на Украине», — сообщил генсек альянса.

Рютте заверил, что страны НАТО будут тесно сотрудничать с Келлогом, чтобы «положить конец войне и обеспечить прочную безопасность для всех нас».

Ранее Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.