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17:45, 17 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

Рютте: Спецпосланник Трампа Келлог в Брюсселе обсудил Украину со странами НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Keith Kellogg / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ходе визита в Брюссель обсудил урегулирование конфликта на Украине со странами НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в соцсети Х.

«Приятно принимать спецпосланника Келлога в Брюсселе. Сегодня он провел консультации с союзниками по НАТО о том, как достичь справедливого и прочного мира на Украине», — сообщил генсек альянса.

Рютте заверил, что страны НАТО будут тесно сотрудничать с Келлогом, чтобы «положить конец войне и обеспечить прочную безопасность для всех нас».

Ранее Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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