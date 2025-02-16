В Европарламенте заявили об отрыве лидеров ЕС от реальности

Депутат Европарламента Волгин: Лидеры ЕС оторваны от реальности

Лидеры Европейского союза (ЕС) оторваны от реальности и не способны принимать осмысленные решения. Об этом заявил депутат Европарламента от болгарской партии «Возрождение» Петар Волгин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, большинство евродепутатов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также другие «еврошефы» ничего не понимают в происходящих событиях и продолжают использовать «мантры последних лет о победе Украины».

«Просто удивительно, насколько эти так называемые европейские лидеры оторваны от реальности, настаивая сейчас на своем участии в переговорах [по Украине], при том что они реально ничего собой не представляют. По сути, они выполняют сейчас функции рассыльных, разнося письма по кабинетам, причем это максимально доступное им интеллектуальное усилие», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в переговорах могут участвовать только те, кто может принимать решения, а Европа показала неспособность принимать осмысленные решения. При этом Волгин подчеркнул, что в итоге Европе придется платить за восстановление Украины.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не хочет вступать в большую групповую дискуссию.