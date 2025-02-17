Стало известно о пересмотре баллов за тест по русскому для детей мигрантов после критики

Яровая: Рособрнадзор пересмотрит оценку знания русского языка детьми мигрантов

После критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского языка детьми мигрантов. О пересмотре баллов за тест стало известно из заявления вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, передает ТАСС.

«Сегодня на нашем заседании руководитель Рособрнадзора доложил о том, что все замечания Государственной Думы приняты к исполнению. Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов», — обозначила Яровая.

По ее словам, новые баллы обсудят на заседании профильного комитета по просвещению, после чего изменения внесут в документ.

Ранее сообщалось, что минимальный балл для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, собирающимися учиться в российских школах, составит 30 процентов от максимально возможного количества баллов.

Володин раскритиковал такую шкалу оценивания знаний детей мигрантов и выразил уверенность в том, что успешное прохождение теста при 30 процентах верных ответов противоречит закону. «Задумайтесь: при 10-балльной шкале 30 процентов — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция», — заявлял он.