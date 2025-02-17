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06:42, 17 февраля 2025Мир

В Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от сделки с США

Хьюз назвал отказ Зеленского от сделки с США по ресурсам недальновидным
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuetrs

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя недальновидно, отказываясь от предложенного США соглашения о доступе американских компаний к разработке украинских природных ресурсов. Таким образом отказ украинского лидера от сделки с Соединенными Штатами прокомментировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз, его слова приводит агентство Associated Press.

Как утверждает Хьюз, администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине «прекрасную возможность», добавив, что тесные экономические связи между двумя странами стали бы «лучшей гарантией» безопасности и надежного мира для Киева.

Ранее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. Во время общения с прессой на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что соглашение подписывается на уровне министров, однако как президент он вправе повлиять на качество документа

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