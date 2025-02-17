В Британии призвали провести голосование по отправке войск на Украину

Politico: Депутаты Британии хотят голосовать за отправку войск на Украину

В парламенте Великобритании призвали провести голосование по инициативе премьер-министра Кира Стармера отправить войска на Украину в качестве миротворцев. Об этом пишет издание Politico.

Так, депутаты от основных партий заявили, что, по их мнению, парламент должен участвовать в принятии любого решения о размещении миротворческих войск на территории Украины. Заявление было сделано после того, как премьер дал понять, что он готов подвергнуть опасности войска Великобритании.

«Необходимо голосование в Палате общин», — заявил изданию лейборист Грэм Стрингер. В свою очередь, консерватор Джон Уиттингдейл отметил, что депутаты «ожидают, что парламент обсудит и, возможно, проголосует» за предложение Стармера.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что размещение европейских войск на Украине приведет к войне на континенте. По мнению эксперта, целью соответствующего решения является постоянная война.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против членства Киева в НАТО и отправки своих войск на Украину.