В Госдуме призвали закрыть хостелы в жилых домах

Депутат Госдумы Гусев заявил, что хостелы в жилых домах нужно закрыть

Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что все хостелы в жилых домах нужно закрыть. Свою точку зрения по этому вопросу он высказал в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Давайте называть вещи своими именами: хостелы — это общежития. Эти общежития должны быть закрыты во всех жилых домах и должны подчиняться другим стандартам работы. (...) У людей там 10 чайников, они там стирают вещи, делают все, чего не могут делать в нормальной гостинице. Это огромная нагрузка на инфраструктуру. В доме должны были жить 200 человек, а живут 500. Этому всему нужно положить конец», — призвал парламентарий. Он отметил, что некоторые постояльцы хостелов нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, что чревато массовыми заболеваниями. Гусев добавил, что в данный момент в Госдуме обсуждается вопрос внесения изменений в законодательство, которые позволят прекратить массовые отравления в «мигрантских общежитиях под видом хостелов».

В минувшую пятницу, 14 февраля, стало известно об отравлении 50 мигрантов со строительной площадки жилого комплекса «Обручева 30». Сообщалось, что рабочих накормили супом с курицей, после чего у них начались рвота и понос. Позднее выяснилось, что причиной их недомогания мог быть золотистый стафилококк.

