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01:29, 17 февраля 2025Мир

В МИД назвали Мюнхенскую конференцию «утренником в психдиспансере»

Захарова высмеяла Мюнхенскую конференцию и расплакавшегося председателя Хойсгена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвав ее «утренником в психдиспансере». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, всем, кто следил за конференцией, нужно давать молоко за вредность. «Косточкой в вишенке на лютом торте» дипломат назвала выступление председателя конференции Кристофа Хойсгена, который призвал не умиротворять Россию как нацистскую Германию в 30-е годы прошлого века, не напомнив при этом об инициаторах мюнхенского сговора.

«Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что [президент России Владимир] Путин "реагирует только на силу", а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», — написала она.

Ранее Хойсген расплакался во время церемонии закрытия Мюнхенской конференции. Он отметил, что конференция начиналась как трансатлантическая. «После выступления вице-президента [США Джей Ди] Вэнса мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — добавил он.

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