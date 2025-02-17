В России обсудят возможность полного запрета на вывоз бензина из страны

«Интерфакс»: Возможность полного запрета на экспорт бензина обсудят 20 февраля

Возможность полного запрета на вывоз из России бензина обсудят 20 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

По данным издания, вероятное возвращения запрета на экспорт топлива рассмотрят на совещании у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке нефтепродуктов.

В начале февраля замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности начать обсуждение запрета на экспорт бензина на месяц. Эта инициатива, полагают в ФАС, поможет остановить рост оптовых цен на топливо. Такой запрет на вывоз топлива производителями должен должна простимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона, резюмировал он.

Инициативе ФАС предшествовал резкий скачок цен на бензин — за две недели стоимость топлива выросла почти на 20 процентов: по состоянию на 22 января марка Аи-92 стоила 46 938 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 49 493 рубля. К 6 февраля цены выросли до максимальных за два месяца 56 148 рублей (плюс 19,6 процента) и 58 257 рублей (плюс 17,7 процента) соответственно.

В конце января правительство продлило разрешение на экспорт бензина для производителей до конца февраля. Предполагается, что поставки за рубеж частично компенсируют нефтяным компаниям проблемы, возникшие из-за последних санкций США против нефтяной отрасли.