В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

E1.RU: Немецкий «Аттенто» от высокого давления перестали поставлять в РФ

Немецкое лекарство от высокого давления перестали поставлять в Россию. Об этом сообщает E1.RU.

Рецептурный препарат «Аттенто» для контроля давления перестали поставлять в Россию с осени 2023 года. По словам медиков, лекарству непросто найти аналог, так как оно содержит сразу два действующих вещества: амлодипин и олмесартан медоксомил. Поэтому врачи назначают пациентам с эссенциальной гипертензией вместо немецких таблеток два других препарата.

Сейчас «Аттенто» нет на складах, и в ближайшее время его поставки в Россию не планируются.

«К сожалению, у некоторых лекарств нет дженериков и альтернатив, но "Аттенто" к ним не относится. Я запросила информацию у представительства "Берлин Хеми", вернется ли препарат. Мне ответили, что до конца 2025 года поставки в Россию не планируются», — заявила кардиолог Крестина Бочкова.

Летом 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российский рынок препаратов и медицинских изделий растет как в денежном, так и в натуральном выражении. По ее словам, 63 процента продаваемых в России лекарственных препаратов производятся в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами. Почти 46 процентов всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производятся в России по полному циклу, включая синтез субстанции.