Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:43, 17 февраля 2025Экономика

В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

E1.RU: Немецкий «Аттенто» от высокого давления перестали поставлять в РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Немецкое лекарство от высокого давления перестали поставлять в Россию. Об этом сообщает E1.RU.

Рецептурный препарат «Аттенто» для контроля давления перестали поставлять в Россию с осени 2023 года. По словам медиков, лекарству непросто найти аналог, так как оно содержит сразу два действующих вещества: амлодипин и олмесартан медоксомил. Поэтому врачи назначают пациентам с эссенциальной гипертензией вместо немецких таблеток два других препарата.

Сейчас «Аттенто» нет на складах, и в ближайшее время его поставки в Россию не планируются.

«К сожалению, у некоторых лекарств нет дженериков и альтернатив, но "Аттенто" к ним не относится. Я запросила информацию у представительства "Берлин Хеми", вернется ли препарат. Мне ответили, что до конца 2025 года поставки в Россию не планируются», — заявила кардиолог Крестина Бочкова.

Летом 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российский рынок препаратов и медицинских изделий растет как в денежном, так и в натуральном выражении. По ее словам, 63 процента продаваемых в России лекарственных препаратов производятся в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами. Почти 46 процентов всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производятся в России по полному циклу, включая синтез субстанции.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      При расследовании дела о расправе внучки над бывшим мэром Самары появились новые данные

      В России осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга

      Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

      Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

      Туристы стали чаще путешествовать по России

      Генерала Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 миллионов рублей

      Пенсионерка получила полмиллиона за неочищенный тротуар

      Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

      В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше