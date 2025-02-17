Зеленский предрек уничтожение НАТО при одном условии

Зеленский: Если США выйдут из НАТО, альянс будет уничтожен

Если США выйдут из НАТО, альянс будет уничтожен. Такое развитие событий предрек президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

«При всем уважении к моим коллегам в Европе, при всем уважении к оказанной ими помощи, если против одной из стран НАТО начнется война и кто-то должен будет дать отпор без американской армии, то это будет невозможно. На мой взгляд, это невозможно», — отметил он.

Зеленскому задали вопрос о его разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в ходе которого Зеленский предупредил чиновника о последствиях выхода из НАТО. «Это приведет к разрушению НАТО. Потому что из 80 сильных бригад в Европе около 30, это более 30 процентов, приходится на Соединенные Штаты», — объяснил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет решений России и США по Украине. При этом он сказал, что согласен на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но в присутствии представителей Европы и США.