45-летняя российская актриса позанималась спортом в откровенном наряде

45-летняя актриса Елена Подкаминская позанималась спортом в бра-топе и шортах

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

45-летняя звезда сериала «Кухня» запечатлела свою тренировку во время отдыха в теплой стране. Она позировала на террасе на фоне деревьев в черном костюме, который включал в себя бра-топ на тонких бретелях и облегающие шорты с завышенной талией.

При этом артистка отметила, что поддерживать форму ее вдохновляет супруг. «Чаще всего мне безумно лень, но мне нравится себе нравиться. Да и муж, как всегда, моя главная мотивация. В любом месте, состоянии и настроении — он в деле», — указала в подписи автор поста.

Ранее в феврале российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала видео, где позировала топлес.