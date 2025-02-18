Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:32, 18 февраля 2025Ценности

45-летняя российская актриса позанималась спортом в откровенном наряде

45-летняя актриса Елена Подкаминская позанималась спортом в бра-топе и шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @maduisy

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,3 миллиона подписчиков.

45-летняя звезда сериала «Кухня» запечатлела свою тренировку во время отдыха в теплой стране. Она позировала на террасе на фоне деревьев в черном костюме, который включал в себя бра-топ на тонких бретелях и облегающие шорты с завышенной талией.

При этом артистка отметила, что поддерживать форму ее вдохновляет супруг. «Чаще всего мне безумно лень, но мне нравится себе нравиться. Да и муж, как всегда, моя главная мотивация. В любом месте, состоянии и настроении — он в деле», — указала в подписи автор поста.

Ранее в феврале российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала видео, где позировала топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Звезда кулачных боев решил продать тейпы с поединка за два миллиона рублей

      В Кремле заявили о суверенном праве Киева вступать в Евросоюз

      Производство прозрачного металла удешевили

      Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      В Кремле заявили о готовности вести переговоры с Зеленским

      В Кремле прокомментировали планы Евросоюза по созданию армии

      Россиянка зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке и поплатилась

      45-летняя российская актриса позанималась спортом в откровенном наряде

      Военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше