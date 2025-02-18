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10:49, 18 февраля 2025Ценности

75-летняя Вера Вонг появилась на премии в оголяющем тело платье

75-летняя дизайнер Вера Вонг появилась на премии BAFTA в оголяющем тело платье
Екатерина Ештокина

Фото: Tristan Fewings / BAFTA / Getty Images

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг появилась на кинопремии BAFTA в платье, которое оголяло ее тело. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

75-летняя знаменитость вышла в свет в черно-белом наряде, верхняя часть которого соединялась прозрачной тканью с расклешенной книзу юбкой. Поверх данного изделия звезда надела черный кожаный жакет. В качестве аксессуаров Вонг выбрала солнцезащитные очки.

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Пользователей сети взволновал внешний вид модельера, о чем они написали в комментариях под материалом. «Впечатляет, но руки и лицо выдают ее возраст, и она выглядит изможденной», «Вера выглядит на все 80+», «Она выглядит очень уставшей и голодной», «Слишком худая старушка. Очки нужны, чтобы скрыть мешки под глазами», — заключили они.

В декабре 2024 года 75-летняя Вера Вонг поделилась снимком в мини-шортах. На размещенном фото знаменитость позировала в черной облегающей майке и ультракоротких шортах.

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