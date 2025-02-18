Аэропорт в Турции закрыли из-за светящегося НЛО

Т24: В аэропорту турецкого Газиантепа приостановили полеты из-за светящегося НЛО

Аэропорт города Газиантеп в Турции временно закрыли после появления светящегося неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщила газета Т24.

Отмечается, что около 22:00 17 февраля (время совпадает с московским) пилоты заметили в небе над городом неизвестный объект, который находился на высоте около трех тысяч метров и не был виден на радаре.

Экипаж доложил об этом диспетчерам, после чего полеты в авиагавани приостановили. По данным источника, увиденный НЛО мог быть беспилотником. Аэропорт откроют после того, как аппарат удастся идентифицировать.

В января пилоты авиакомпании AZAL увидели НЛО в полете над Россией. По словам экипажа, светящиеся объекты были похожи на огонь.