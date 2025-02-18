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08:35, 19 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали алгоритм действий при получении на карту средств от незнакомца

IT-эксперт Драченин: Получив перевод от незнакомца, нужно обратиться в банк
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Если вам неожиданно поступили деньги на счет от незнакомца, главное — не паниковать, не спешить возвращать их отправителю напрямую и особо не радоваться такой удаче, сообщил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал алгоритм действий при получении на карту неожиданного перевода.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян о том, что такие переводы могут быть частью мошеннических схем по отмыванию денег и получатель может быть привлечен к уголовной ответственности как соучастник.

«Чаще всего это классическая мошенническая схема. Сначала вам переводят средства, а затем неизвестный человек связывается и просит вернуть их на указанные реквизиты. Здесь важна не киберграмотность, а именно финансовая осторожность. Что делать? Напишите или позвоните в банк, объясните ситуацию и скажите, что не знаете, кто прислал вам деньги и предполагаете, что перевод сделали по ошибке. Если банк подтвердит ее, возврат будет оформлен официально отправителю, риск для вас будет минимален. А если источник перевода непонятен — пусть деньги остаются на счету, пока ситуация не прояснится. Эти деньги лучше не трогать и не тратить», — поделился IT-эксперт.

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Главное в таком случае, по его словам, зафиксировать факт обращения в банк, так как это поможет доказать добросовестность получателя, если вдруг начнутся разбирательства.

«Если же вам кто-то настойчиво пишет и требует вернуть перевод — предложите им обратиться в банк. Часто мошенники давят психологически, хотя никаких проблем обратиться в службу поддержки нет. Только обращение через официальные каналы может гарантировать, что вас не втягивают в схему мошенничества», — заключил Драченин.

Ранее в Банке России заявили, что в 2024 году от финансовых мошенников чаще остальных страдали россиянки со средним уровнем дохода. Также отмечалось, что речь идет о горожанках 25-44 лет, имеющих среднее образование. Пожилые граждане тоже были в зоне риска, но доля пострадавших среди них увеличилась несильно.

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