Российская певица Алсу показала архивные фото 25-летней давности из журналов

Российская певица Алсу показала архивные фото 25-летней давности. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда разместила кадры, на которых продемонстрировала собственные снимки из журналов нулевых годов. «Такая худенькая была. Все, завтра иду в спортзал», — подписала сторис артистка.

Помимо этого, знаменитость иронично отреагировала на одну деталь в своей внешности в юном возрасте. «Ну и где мои брови?» — иронично заявила она.

В заключение исполнительница показала фото с певцом Энрике Иглесиасом в молодости. «Завидуйте молча», — заключила она.

В ноябре 2024 года Алсу рассказала о главном недостатке своей внешности. Певица призналась, что хотела бы изменить форму ушей.