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20:32, 18 февраля 2025Спорт

Анчелотти рассказал об опасности VAR

Карло Анчелотти рассказал об опасности VAR
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR). Его слова приводит AS.

Специалист рассказал о ее опасности. «VAR снимает с судьи слишком большую долю ответственности. Это немного опасная система. VAR был внедрен для того, чтобы избежать грубых и очевидных ошибок, а не для вмешательств в игровые эпизоды», — заявил Анчелотти.

По мнению тренера, многие наступы, за которые назначаются пенальти, являются игровыми эпизодами. «Это трудно понять», — добавил специалист.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с мадридцами тренер по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды выиграл Лигу чемпионов.

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