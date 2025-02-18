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08:24, 18 февраля 2025Бывший СССР

Балицкий предостерег от последствий «заморозки» СВО

Балицкий: Замораживание СВО несет угрозу для Русского мира, закончат наши дети
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«Замораживание» хода специальной военной операции России на Украине будкт нести дальнейшую угрозу всему Русскому миру. От такого решения предостерег губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Я против любых заморозок: "Минска-2", "Минска-3", "Минска-4" или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — заявил политик, напомнив обо всех существующих мирных инициативах по Украине.

Балицкий подчеркнул, что решение остановить СВО сейчас приведет к тому, что боевые действия придется заканчивать будущим поколениям — нашим детям.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о встрече с представителями США в Эр-Рияде. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы», — подчеркнул он, добавив, что странам необходимо «навести мосты», поскольку их отношения значимы для всего мира.

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