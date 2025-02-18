Балицкий: Замораживание СВО несет угрозу для Русского мира, закончат наши дети

«Замораживание» хода специальной военной операции России на Украине будкт нести дальнейшую угрозу всему Русскому миру. От такого решения предостерег губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Я против любых заморозок: "Минска-2", "Минска-3", "Минска-4" или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — заявил политик, напомнив обо всех существующих мирных инициативах по Украине.

Балицкий подчеркнул, что решение остановить СВО сейчас приведет к тому, что боевые действия придется заканчивать будущим поколениям — нашим детям.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о встрече с представителями США в Эр-Рияде. «Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы», — подчеркнул он, добавив, что странам необходимо «навести мосты», поскольку их отношения значимы для всего мира.