Борисов стал спецпредставителем Путина по сотрудничеству в космосе

Путин назначил Борисова спецпредставителем по сотрудничеству в области космоса

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Борисов был освобожден с поста генерального директора госкорпорации «Роскосмос» 6 февраля. Он занимал пост с 15 июля 2022 года. До этого Борисов работал в правительстве России на посту вице-премьера.

Новым гендиректором госкорпорации Путин назначил Дмитрия Баканова. После этого бойцы специальной военной операции (СВО) заявили о надежде, что с его назначением находящиеся в зоне боев военные будут пользоваться отечественными терминалами спутникового интернета «Гонец».