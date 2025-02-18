Бойцы ВС России начали убирать «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области

Бойцы ВС России убирают «зубы дракона» на границе ДНР и Днепропетровской области

Бойцы ВС России убирают украинские «зубы дракона», расставленные между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Днепропетровской областью. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военная хроника».

Российские военные убрали пирамидальные фигуры, установленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) для затруднения проезда техники. В публикации отмечается, что продвижение российских подразделений на территорию Днепропетровской области может произойти в ближайшем будущем.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Курской области российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины Abrams, произведенный в США. Кроме того, российские военные ударили по трем машинам пехоты, трем бронетранспортерам и 15 боевым бронированным автомобилям. Потери противника в приграничье составили свыше 300 военных.