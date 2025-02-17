Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

Минобороны: В Курской области уничтожен американский танк ВСУ Abrams

В Курской области российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Abrams, произведенный в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что группировка войск «Север» в Курской области за минувшие сутки всего уничтожила четыре танка ВСУ, один из которых — Abrams. Кроме того, российские военные ударили по трем машинам пехоты, трем бронетранспортерам и 15 боевым бронированным автомобилям. Потери противника в приграничье составили свыше 300 военных.

Вооруженные силы (ВС) России также освободили село Свердликово в Курской области. В конце января под контроль армии России перешел населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.

Ранее сообщалось, что именно на танках Abrams ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области. Противник пытался прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, но потерпел поражение.