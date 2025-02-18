Чечне не захотели отдавать дополнительные места в Госдуме

Ura.ru: Свердловская область не стала отдавать Чечне свои места в Госдуме

Свердловская область не стала отдавать Чечне свои дополнительные места в Госдуме. Об этом стало известно Ura.ru от главы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По данным агентства, Кремль убедили оставить уральскому региону семь одномандатных округов при формировании нового состава Госдумы на выборах в 2026 году.

Крашенинников отметил, что многие аргументы были услышаны: учитывались активность избирателей и экономическая составляющая.

Как утверждает Ura.ru, об изменении конфигурации одномандатных округов — в связи с вхождением в состав России новых территорий — стало известно осенью 2024 года. При этом Свердловская область могла лишиться одного или даже двух округов не в пользу Донецкой и Луганской народных республик, а Чечни.