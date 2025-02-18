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23:23, 18 февраля 2025Экономика

Дачников призвали бороться с сорняками газетами

Избавиться от сорняков на дачном участке удастся с помощью газет
Полина Кислицына (Редактор)

Избавиться от сорняков на участке удастся с помощью газет. К использованию этого метода дачников призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты предложили накрыть территорию, которая заросла нежелательными растениями, слоем газет (достаточно восемь-десять листов) и присыпать их землей. В качестве верхнего слоя также можно использовать компост. В результате без света сорняки продержатся не больше недели, а бумага перегниет, превратившись в удобрение для культурных растений. По словам экспертов, данный метод отлично подходит для подготовки новых грядок.

Другой способ, предложенный ими, — полить сорняки между плитками дорожек или в щелях теплицы кипятком. Горячая вода позволит истребить не только наземную часть, но и семена в верхнем слое почвы. Чтобы полностью избавиться от проблемы, процедуру потребуется повторить через день.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, как получить максимальный урожай картошки. Она посоветовала дачникам использовать органические удобрения, включая пепел.

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