Дети Киркорова уехали из России

Дети певца Филиппа Киркорова вернулись в элитную школу в Дубае

Дети народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин вернулись на учебу в элитную школу в Дубае. Об этом дочь певца сообщила в личном Telegram-канале.

Алла-Виктория опубликовала фотографии, сделанные в аэропорту, с подписью: «Улетаю отсюда». Позже девочка выложила кадры из международной школы-пансиона Swiss International Scientific School.

Осенью 2024 года в СМИ появилась информация о том, что дети Киркорова вернулись в Россию после года обучения в Дубае. Сообщалось, что отъезд наследников Киркорова в ОАЭ был вынужденной мерой из-за травли со стороны сверстников, которой Алла-Виктория и Мартин подверглись после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что правозащитная группа «Радетель» обратилась в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить концерты Киркорова. В заявлении активисты упомянули скандалы с участием артиста и отметили пропаганду разврата, девиантного поведения и алкоголизма.