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17:21, 17 февраля 2025Культура

Концерты Киркорова потребовали отменить

Активисты потребовали отменить концерты Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Правозащитная группа «Радетель» обратилась в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору Александру Беглову с просьбой отменить концерты певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание «Абзац».

11 февраля Киркоров объявил о возвращении на сцену после года отсутствия и анонсировал два концерта, которые состоятся в Санкт-Петербурге. Однако выступления в БКЗ «Октябрьский» требуют отменить из-за эпатажного поведения музыканта.

В своем заявлении правозащитники упомянули скандалы с участием народного артиста России. В том числе, оскорбление чувств верующих на концертах в 2022 году и «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, проведенную в конце 2023-го. Активисты отдельно отметили пропаганду разврата, девиантного поведения и алкоголизма, а также нецензурные выражения в песнях Филиппа.

«Творчество Киркорова в значительной степени представляет собой деструктивную идеологию. Просим не допустить его выступления в Санкт-Петербурге», — сказано в документе.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты Милявской. По его мнению, конкуренция между артистами велика, поэтому все по-разному борются с оппонентами.

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