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12:05, 18 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме усомнились в возможности введения в России семейного налогообложения

Бессараб усомнилась в возможности введения в РФ семейного налогообложения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Идея введения в России системы семейного налогообложения заслуживает внимания и имела бы значительный социальный эффект, однако подобная инициатива вряд ли будет реализована в ближайшее время, заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценила предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ввести в стране семейное налогообложение.

Ранее РСПП подготовил пакет предложений в сфере налогов, среди которых — введение в стране системы семейного налогообложения. Механизм предлагается проработать Минфину. Проект предполагает расчет дохода гражданина для выплаты налога с него, исходя из семейного статуса. Так, если в семье оба супруга работают и у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей хотят суммировать и делить на четверых, чтобы все заработанное состоящими в браке россиянами перераспределялось на количество членов семьи и учитывалось при определении ставки.

«Это очень интересная идея, и я бы с удовольствием ее поддержала. Нужно ориентироваться на то, что, возможно, один родитель будет работать, но при этом должен содержать всю семью. (...) Среди достойно зарабатывающих мужчин есть и многодетные отцы, для которых крайне важно вот эту разницу между 15 и 22 процентами подоходного налога направить именно на свою семью, а не выплатить в виде прогрессивной школы», — заявила Бессараб.

При этом она усомнилась в возможности реализации подобной инициативы. Депутат подчеркнула, что у финансового блока правительства могут возникнуть опасения в вопросе собираемости налогов.

1 января стало известно, что с 1 января в РФ выросли вдвое некоторые стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Вычет на первого ребенка не изменился и составляет 1400 рублей, на второго увеличился до 2800, на третьего и последующих — до 6000 рублей.

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