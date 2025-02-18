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11:48, 18 февраля 2025Силовые структуры

Генерал Минобороны России объяснил заботами о безбедной старости найденные у него активы

«Ъ»: Экс-кадровик Минобороны РФ Кузнецов объяснил происхождение своих активов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов объяснил следствию происхождение своих активов, которые нужны были ему для безбедной старости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В своих показания военный утверждает, что финансировал через своего делового партнера Льва Мартиросяна строительство мини-гостиницы в Краснодаре, доходы от деятельности которой обеспечили бы его после выхода на пенсию. Следствие считает, что кубанский предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и построенный на нем жилой дом площадью более тысячи квадратных метров, который оценивается в 30,5 миллиона рублей. За это Кузнецов обеспечил фирмы Мартиросяна госконтрактами, полагают следователи.

Сам генерал опровергает версию следствия и утверждает, что у него имеются расписки о передаче партнеру денежных средств на приобретение недвижимости. Также он готов дать показания относительно наличности, найденной в его доме во время обыска. Речь идет о 100 миллионах рублей в разной валюте. Кузнецов настаивает, что в 2014 году его семья конвертировала сбережения в доллары и евро.

В декабре 2024 года 235-й гарнизонный военный суд продлил арест экс-кадровика Минобороны до 11 апреля.

Генерал был задержан 13 мая 2024 года. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

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