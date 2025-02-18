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06:22, 18 февраля 2025Мир

Глава Пентагона пожаловался на налоговую проверку из-за Байдена

Хегсет рассказал, что Байден инициировал против него налоговую проверку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Agencja Wyborcza.pl / Robert Kowalewski / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что подвергся налоговой проверке. Проверку инициировала еще администрация президента США Джо Байдена, отметил Хегсет в соцсети X.

«Конечно, уходящая Служба внутренних доходов (IRS) Байдена поспешила с "проверкой" будущего министра. Полная профанация», — посетовал глава военного ведомства.

В документе, который он приложил к публикации сказано о долге в размере более 33,5 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что экс-лидер Джо Байден был назван самым нелюбимым из ныне живущих президентов США. Так, результаты исследования показали, что о нелюбви к политику заявили 57 процентов американцев, 39 процентов высказались положительно о его деятельности.

В конце января в Белом доме сравнили команду Джо Байдена с пьяными матросами, поскольку власти допускали большие расходы.

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