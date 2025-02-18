Глава РФПИ назвал причину позитивного настроя в диалоге России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Обмен Фогеля создал позитивный фон для диалога России и США

Обмен американца Марка Фогеля создал позитивный фон для развития диалога России и США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях переговоров в Эр-Рияде, передает РИА Новости.

«Начинается диалог, он будет позитивным. Я думаю, очень важную роль сыграл обмен Марка Фогеля, который создал позитивный настрой», — отметил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, также был «безусловно позитивным».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков и затем помилован Путиным, обменяли на россиянина Александра Винника.