Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года

Государственная дума приняла закон, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно действующим нормам, программа должна была закончиться в конце следующего года.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после одобрения соответствующего закона почти пять миллионов российских семей смогут воспользоваться правом на получение материнского капитала. В свою очередь, депутат Анатолий Бифов заметил, что на продление данной программы в федеральный бюджет заложили больше 600 миллиардов рублей.

В конце прошлого месяца сообщалось, что после индексации с 1 января маткапитал на первого ребенка в России вырастет на 9,5 процента, до 690 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 912 тысяч рублей, если до этого семье его не выплачивали.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, не исключено, что в 2025 году материнский капитал разрешат расходовать на оказание высокотехнологической медицинской помощи.