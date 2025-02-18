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14:48, 18 февраля 2025Экономика

Госдума продлила программу материнского капитала

Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Государственная дума приняла закон, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно действующим нормам, программа должна была закончиться в конце следующего года.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после одобрения соответствующего закона почти пять миллионов российских семей смогут воспользоваться правом на получение материнского капитала. В свою очередь, депутат Анатолий Бифов заметил, что на продление данной программы в федеральный бюджет заложили больше 600 миллиардов рублей.

В конце прошлого месяца сообщалось, что после индексации с 1 января маткапитал на первого ребенка в России вырастет на 9,5 процента, до 690 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 912 тысяч рублей, если до этого семье его не выплачивали.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, не исключено, что в 2025 году материнский капитал разрешат расходовать на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

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