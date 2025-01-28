Раскрыта новая сумма маткапитала после индексации

Эксперт Макаренцева: Маткапитал после индексации рырастет на 9,5 % с февраля

После индексации с 1 января маткапитал на первого ребенка в России увеличится на 9,5 процента, до 690 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 912 тысяч рублей, если до этого семья его не получала. Новую сумму выплат раскрыла в беседе с ТАСС заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Центра «ИНСАП» ИПЭИ РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Социальные выплаты индексируются на 9,5 процента. В сфере семьи и детства к таковым относятся, в частности, единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал», — уточнила собеседница агентства.