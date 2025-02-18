Хабенский вспомнил о репетициях тяжелобольной Добровольской

Хабенский: Коллеги помогали на репетициях в театре тяжелобольной Добровольской

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский вспомнил о работе с тяжелобольной актрисой Евгенией Добровольской. Его слова приводит aif.ru.

Артист назвал Добровольскую «бойцом на сто процентов». «Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле "Космос", где вообще ни секунды передышки. А когда репетировали, просто просила: "Можно я здесь лишний раз не буду вставать?"» — вспомнил он, отметив, что в театре все помогали артистке, когда ей «было нелегко».

Ранее Константин Хабенский простился с Евгенией Добровольской.

Актрисы не стало 10 января. Известно, что в последний год она боролась с тяжелым заболеванием.