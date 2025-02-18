Хоккеистов «Трактора» высадили из самолета за дебош

Хоккеистов «Трактора» сняли за дебош с рейса Хабаровск — Челябинск

Хоккеистов клуба Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Трактор» сняли за дебош с рейса Хабаровск — Челябинск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, один из спортсменов толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Отмечается, что самолету пришлось возвращаться в аэропорт.

После инцидента хоккеистов высадили, а самолет второй раз начали готовить к полету. Через полтора часа хоккеистов клуба посадили на рейс до Челябинска.

«Трактор» встречался с «Амуром» в гостях 17 февраля. Встреча завершилась победой челябинской команды со счетом 5:2. «Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 80 баллов в 58 матчах. «Амур» располагается на предпоследнем 11-м месте на Востоке, имея в активе 33 очка после 56 матчей.