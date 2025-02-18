Итоги переговоров России и США оценили по шуткам и жестам

Психолог Иваненко: Между делегациями России и США установился хороший диалог

Между делегациями России и США установился хороший диалог в ходе переговоров в Саудовской Аравии, о чем свидетельствует тот факт, что участники встречи шутили и обсуждали не только острые геополитические темы. Об этом заявила психолог Кристина Иваненко, передает РИА Новости.

«Вербальный и невербальный уровни коммуникации в комментариях соответствуют друг другу — то, о чем говорят коммуникаторы в основном не противоречит тому, как они это делают — настроение, интонации, паузы, тон, жесты, мимика», — оценила специалист.

Иваненко также подчеркнула, что наличие небольших разговоров на отвлеченные темы между российскими и американскими представителями доказывает наличие взаимного согласия и понимания.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заставил улыбаться делегацию США на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. В частности, на одном из фото представитель российской делегации общается с госсекретарем США Марко Рубио, советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом после завершения переговоров двух стран в Эр-Рияде. По фото видно, что Дмитриев активно жестикулирует и рассказывает что-то, вызвавшее улыбку у американских представителей.