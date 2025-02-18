Глава РФПИ заставил улыбаться делегацию США в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев заставил улыбаться делегацию США на переговорах в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заставил улыбаться делегацию США на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Соответствующие кадры публикует РБК.

На фото представитель российской делегации общается с госсекретарем США Марко Рубио, советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом после завершения переговоров двух стран в Эр-Рияде.

Ранее Дмитриев подвел итоги переговоров делегаций Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии, отметив, что встреча прошла позитивно. Он подчеркнул, что стороны пришли к взаимному пониманию, что они как великие державы не могут не общаться друг с другом по различным проблемам миропорядка.

