Российские СМИ выдали фейковый призыв Кеннеди-младшего к Зеленскому за настоящий

Российские СМИ распространили фейковое заявление Кеннеди с призывом к Зеленскому

Несколько российских СМИ опубликовали материалы, в которых выдали фейковое заявление американского политика, бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего за настоящее. Новость, в частности, распространили такие издания, как RT, «Российская газета», Regnum и другие.

В качестве источника СМИ указали пост, опубликованный на странице Robert F. Kennedy Jr — Commentary в соцсети X. В нем президента Украины Владимира Зеленского призывают положить конец конфликту: «Американский народ не смирится с тем, что с трудом заработанные налоговые доллары подпитывают бесконечные конфликты. (...) Пришло время мира! Бесконечное финансирование закончилось!» — говорится в сообщении.

При этом в описании аккаунта указано, что он никак не связан с Кеннеди-младшим. На своей официальной странице в X политик не размещал никаких обращений к Зеленскому.

Ранее обозреватель турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш заявил, что Зеленскому придется сесть за стол переговоров с Россией. Автор статьи отметил, что с начала конфликта Турция выступала за то, чтобы Москва и Киев решили спорные вопросы путем переговоров.