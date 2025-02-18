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18:20, 18 февраля 2025Мир

Лавров раскрыл одно предложение делегации США по Украине

Лавров: США предложили ввести мораторий на атаки на энергообъекты Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Американская делегация предложила ввести мораторий на атаки энергетических объектов на территории Украины, но российская сторона объяснила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА Новости.

«Сегодня наши американские коллеги сказали: может быть нужно как-то ввести какой-то мораторий на атаки на энергетические объекты. Мы им объяснили, что никогда не подвергали опасности гражданские системы энергоснабжения и что нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины (ВСУ)», — отметил дипломат.

Кроме того, Лавров во время переговоров напомнил американским представителям о том, что турецкими посредниками ставился вопрос о возобновлении «черноморской сделки», чтобы защитить энергетические объекты, но украинский лидер Владимир Зеленский «отказался от обсуждений этого вопроса».

Ранее Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближение позиций двух стран».

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