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17:08, 18 февраля 2025Мир

Лавров высказался о трехступенчатом плане по Украине

Лавров заявил, что не знает о трехступенчатом плане США и России по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что не видел сообщений в СМИ о якобы договоренности делегаций России и США составить план из трех ступеней по урегулированию конфликта на Украине. Слова министра передает ТАСС.

«Что касается какого-то плана из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений. Я уточнил это сегодня у [госсекретаря Марко] Рубио и [помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они заявили, что это фейк», — отметил министр.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Генрих сообщила, что Россия и США предложили создать мирный план, включающий три этапа урегулирования украинского конфликта: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. При этом она добавила, что в Белом доме пока не прокомментировали информацию, «но ожидается, что власти США это скоро сделают».

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