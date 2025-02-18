Производство прозрачного металла удешевили

Филиппинские ученые открыли способ дешевого производства прозрачного металла

Специалисты Университета Атенео де Манила (Филиппины) открыли способ создания дешевого прозрачного металла. Исследование опубликовано в журнале Langmuir.

Ученые искали способ удешевления создания прозрачного оксида алюминия (TAlOx). В результате им удалось добиться прорыва, создав технологию получения прозрачного как стекло металла, в которой используется вода и электрический ток.

Традиционно производство TAlOx связано с использованием сложного оборудования — мощных лазеров, вакуумных камер и агрессивной кислоты. Ученым из Филиппин удалось оптимизировать процесс получения прозрачного оксида алюминия методом нанесения микрокапель кислотного раствора на алюминиевые детали с последующим электропроводящим воздействием.

Специалисты назвали новый способ «анодированием в масштабе капель». Исследователи использовали электрическое поле для изменения свойств капель жидкости — это позволило проводить точные и контролируемые операции на микроскопическом уровне. На выходе получился прозрачный и очень крепкий материал.

В теории прозрачный оксид алюминия можно будет использовать в производстве потребительской электроники — например, защитных панелей для экранов смартфонов.

В декабре специалисты из Школы горного дела штата Колорадо и компании AstroForge заявили, что на астероидах экономически выгодно добывать платину. Однако в процессе освоения придется столкнуться с трудностями.