Макрон созовет вторую срочную встречу по Украине

Reuters: Макрон созовет вторую за три дня срочную встречу по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон созовет вторую за три дня вторую срочную встречу стран Европы по конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но на этот раз пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду», — приводит агентство слова двух дипломатических источников.

Предполагается, что они состоится уже 19 февраля. Во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.