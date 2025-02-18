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20:15, 18 февраля 2025Мир

Макрон созовет вторую срочную встречу по Украине

Reuters: Макрон созовет вторую за три дня срочную встречу по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон созовет вторую за три дня вторую срочную встречу стран Европы по конфликту на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но на этот раз пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду», — приводит агентство слова двух дипломатических источников.

Предполагается, что они состоится уже 19 февраля. Во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

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