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14:17, 18 февраля 2025Россия

Мать солдата-срочника рассказала о первых днях вторжения ВСУ в Курскую область

Мать срочника сообщила, что ее сын выбрался из окружения ВСУ в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мать солдата срочной службы Российской армии Сергея Е. из Вологодской области рассказала, как он выбрался из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первые дни вторжения в Курскую область. Ее рассказ приводит телеканал «Царьград».

Наталья рассказала, что ее сына призвали на срочную службу в декабре 2023 года. С апреля 2024-го он стоял на позициях рядом с селом Нижний Клин Суджанского района. 7 августа Сергей сообщил матери о прорыве границы и перестал выходить на связь.

Пытаясь найти сына, Наталья отправляла в прокуратуру, Министерство обороны и военкомат его примерное местоположение. Позднее солдат рассказал, что при обстреле бежал в гимнастерке, без документов и телефона. Вместе с ним были двое других военных.

18 сентября Сергей получил ранение в ногу, а 28-го встретил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые дали ему телефон, чтобы позвонить домой. «Мужчина спросил, разыскиваю ли я сына. Я попросила: пусть скажет кодовое слово — домашнее прозвище Сережи. Он называет. У меня земля из-под ног поплыла. Прошу ответить, какая машина у нас. Он ответил. Я заплакала: это мой сын! 50 дней страшной неизвестности», — рассказала Наталья.

В ноябре Сергея выписали из госпиталя, родители купили квартиру, но вопрос боевых выплат остался нерешенным, пишет «Царьград».

В сентябре 2024 года сообщалось, что четверо срочников 39 дней провели в окружении ВСУ в районе села Дарьино Суджанского района Курской области. На четверых у солдат было несколько рожков патронов и пара гранат. Выйдя из окружения, военные встретили бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

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