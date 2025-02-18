Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

Матч на теннисном турнире серии «челленджер» в Браззавиле (Республика Конго) между россиянином Иваном Денисовым и голландцем Гуйем Деном Оуденом был прерван из-за стрельбы у корта. Об этом сообщает «Чемпионат».

После выстрелов неизвестные использовали дымовые шашки. О причинах инцидента и пострадавших ничего не известно. Услышав звуки стрельбы, теннисисты, судьи и персонал покинули корт.

После паузы матч был доигран. Денисов потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 3:6 и не смог выйти в 1/8 финала турнира.

Денисову 24 года, он занимает 1119-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 22-летний Оуден является 341-й ракеткой мира.

