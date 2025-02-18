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04:06, 18 февраля 2025Экономика

Минфин сообщил о возможности изменения налоговой политики

Минфин сообщил, что текущие вызовы могут заставить изменить налоговую политику
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Текущие вызовы могут заставить российские власти изменить налоговую политику. Об этом заявил директор департамента Минфина Данил Волков в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, министерство в любом случае настроено на то, чтобы выполнить поручение президента страны Владимира Путина о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года.

17 февраля вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Речь идет о том, чтобы не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей.

Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост российской экономики перестал быть фронтальным в ноябре и декабре прошлого года, так что уже появились первые признаки охлаждения.

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