Минфин сообщил о возможности изменения налоговой политики

Минфин сообщил, что текущие вызовы могут заставить изменить налоговую политику

Текущие вызовы могут заставить российские власти изменить налоговую политику. Об этом заявил директор департамента Минфина Данил Волков в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, министерство в любом случае настроено на то, чтобы выполнить поручение президента страны Владимира Путина о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года.

17 февраля вице-премьер Александр Новак призвал не допустить переохлаждения экономики в попытках замедлить инфляцию. Речь идет о том, чтобы не допустить остановку начатых крупных проектов и контролировать сжатие перегретых отраслей.

Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост российской экономики перестал быть фронтальным в ноябре и декабре прошлого года, так что уже появились первые признаки охлаждения.