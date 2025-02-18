Минобороны раскрыло подробности попыток атак ВСУ на Россию

МО: Силы ПВО сбили пять беспилотников над Воронежской и Белгородской областью

В ночь на вторник, 18 февраля, Вооруженные силы Украины пытались ударить по двум регионам России. Подробности попыток атак привело Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, за ночь над российскими регионами сбили пять беспилотников. Под удар попали Воронежская область, где силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре дрона, и Белгородская область, где сбили один беспилотник.

18 февраля воронежский губернатор Александр Гусев сообщал о попытке атаки ВСУ. Тогда он заявлял о перехвате одного дрона. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 17 февраля ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников и ракету «Нептун». Больше всего летательных аппаратов — 38 — перехватили над Азовским морем. Еще 24 сбили над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской областями.