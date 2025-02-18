Силы ПВО перехватили украинский беспилотник в Воронежской области

Губернатор Гусев: Силы ПВО перехватили беспилотник ВСУ в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указал он.

По словам губернатора Гусева, пострадавших и разрушений не обнаружено.

14 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу три российских региона. Так, силам ПВО удалось уничтожить шесть дронов. Три из них были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской, еще один — над Воронежской.

Ранее Александр Гусев проинформировал, что фрагменты сбитого украинского дрона повредили газопровод в Воронежской области. Никто, предварительно, не пострадал, сообщал губернатор.