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00:31, 18 февраля 2025Наука и техника

Модуль Blue Ghost 1 вышел на орбиту вокруг Луны

Модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace вышел на орбиту вокруг Луны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Firefly Aerospace / АР

Посадочный модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace успешно вышел на орбиту вокруг Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным астрономов-любителей, космический аппарат пролетает на высоте от 150 и 5673 километров над Луной. В ближайшее время модуль выполнит маневры, которые позволят ему перейти на круговую орбиту и подготовиться к попытке мягкой посадки на Луну.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Высадка модуля Blue Ghost 1 на поверхность Луны ожидается 2 марта. Посадочный аппарат рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.

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