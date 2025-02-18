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11:47, 18 февраля 2025Экономика

Россияне назвали причину переезда в Москву

Regions Development: Каждый третий едет в Москву за культурной жизнью
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / Reuters

Каждый третий россиянин переезжает в Москву ради культурной жизни — в этом признался 31 процент респондентов. Причины массового переселения в столицу в своем исследовании выяснила компания Regions Development. Результатами опроса делятся «Известия».

Сменить провинцию на Москву в 30 процентах случаев россиян заставляют высокая зарплата и перспективы карьерного роста. Качественная медицина и образование становятся таким фактором для 19 процентов участников исследования. Общее желание сменить обстановку и начать жизнь с чистого листа в мегаполисе играло решающую роль для 8 процентов информантов, а переезд поближе к семье — для 7 процентов. По мнению аналитиков, такая статистика подтверждает тенденцию населения к выбору жилья с ориентировкой на активный образ жизни и разнообразный досуг.

Куда меньше людей среди причин, побудивших их покорять столицу, назвали инфраструктуру, прописку, соцпрограммы, обучение в вузах и открытие бизнеса — за данные категории проголосовало от 1 до 5 процентов респондентов. Такой феномен эксперты объясняют повысившейся конкуренцией и сложностями в получении льгот.

Относительно выбора квартир в Москве прежде всего участники опроса перечислили такие факторы, как транспортная доступность (26 процентов голосов) и ценник (22 процента голосов). Близость к культурно-развлекательным объектам замкнула тройку лидеров с результатом в 18 процентов голосов.

Ранее россияне назвали самый спокойный город страны. Им оказался Калининград — сюда за размеренной жизнью готовы были бы приехать 16 процентов соотечественников. Следом за ним в рейтинге идут Ярославль и Владимир.

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