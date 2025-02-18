В МИД России заявили о желании ЕС эскалации на Украине

МИД России: Евросоюз выступает за эскалацию конфликта на Украине

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он высказался о заявлении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Брюссель проповедует «мир через силу». Логвинов также напомнил о словах главы евродипломатии Каи Каллас, которая считает, что ЕС должен перераспределять ресурсы, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжение боевых действий.

«Мюнхенская конференция по безопасности наглядно показала, что Евросоюз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале.