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14:15, 18 февраля 2025Мир

На Западе оценили вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Polymarket: Вероятность встречи Путина и Трампа равна 77 процентам
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в первые 100 дней его руководства США равна 77 процентам, по оценкам букмекеров. Об этом сообщает сайт Polymarket.

В частности, скачок подобных оценок начался 14 февраля, в связи с началом Мюнхенской конференции по безопасности и заявлениями американского лидера о планах провести переговоры с российскими представителями. До этого рост ожиданий был связан с состоявшейся беседой по телефону двух глав государств.

При этом показатель в 77 процентах не является рекордом — в начале 18 февраля он составил 83 процентных пункта. 100 дней Трампа заканчиваются 29 апреля текущего года.

Ранее стало известно, что российская и американская делегации возобновили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд после небольшого перерыва. В первой с 2022 года полноформатной встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по региону Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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